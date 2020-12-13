Петришенко: ведется работа по закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства в Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется работа по закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью программе "Контуры" на телеканале Заместитель премьер-министра, сообщает БЕЛТА.

"Мы с помощью российских коллег активно работаем и над закупкой вакцины от коронавируса, и над тем, чтобы начать у себя ее производство. В проекте бюджета на следующий год запланировано порядка Br50 млн на закупку вакцины - пока для 2 млн наших граждан, а дальше мы будем шире смотреть на этот аспект", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер подчеркнул, что страна полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для борьбы с COVID-19. "Мы перепрофилировали наши предприятия на выпуск востребованных медпрепаратов, перегруппировали коечный фонд. Выпускаем медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Мы развернули производство всего необходимого для защиты врачей и пациентов буквально в течение полугода, чтобы не зависеть ни от кого", - отметил он.-0-