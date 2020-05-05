Петришенко: внимание каждому ветерану - важная часть программы празднования Дня Победы

5 мая, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Программа праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне определена, важное место в ней отводится заботе о ветеранах, которых в нынешних условиях поздравляют индивидуально. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на торжественном мероприятии "День памяти" в государственном мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа определена. И сегодняшнее мероприятие - один из ее элементов, - пояснил Игорь Петришенко. - Это и возложения цветов ко всем мемориальным комплексам и местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и мероприятия, которые будут проходить непосредственно 9 Мая: парад в Минске и празднования в областных, районных центрах, деревнях".

Он также выделил как важный элемент поздравления ветеранов на дому, которые сейчас совершают с учетом того, что эта категория находится в зоне риска заражения с тяжелыми последствиями. "Чтобы этот риск не усиливать, каждому ветерану индивидуально вручается поздравление, подарки и госнаграды в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ни один ветеран не забыт, им оказывается необходимая помощь и содействие по доставке продуктов, наведению порядка", - добавил Игорь Петришенко.

Он напомнил, что ветеранов с каждым годом становится все меньше. На сегодня их в стране 4,8 тыс. и делается все, чтобы они были окружены заботой и вниманием. "Нашему поколению в плане патриотического воспитания повезло: мы имели возможность общаться с ветеранами. И сейчас еще есть такая возможность. Это надо, чтобы напитаться той энергетикой любви к жизни, гордостью за свою Родину", - подчеркнул вице-премьер.-0-