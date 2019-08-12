Петришенко: WorldSkills - один из способов быть в мировом тренде профподготовки для Беларуси

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в мировых чемпионатах WorldSkills дает Беларуси возможность демонстрировать свои успехи в профподготовке и перенимать передовой опыт других стран. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественных проводах республиканской команды на 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси большое внимание уделяется совершенствованию профессиональной подготовки специалистов. Это основа развития нашей экономики. Поэтому для нас важно внедрять передовые мировые методики. Оснащаем учебные заведения новой материально-технической базой, внедряем информационные технологии, чтобы наша страна шла в ногу с мировыми лидерами. Также важно демонстрировать и сопоставлять уровень собственной профподготовки с мировыми трендами. Один из способов - WorldSkills. Это возможность продемонстрировать свои лучшие методики и достижения. И посмотреть, как у других, чтобы, возможно, откорректировать учебные программы подготовки специалистов, в том числе в 47 структурных ресурсных центрах", - сказал Игорь Петришенко. Он пожелал конкурсантам успехов и напомнил, что их задача - набраться новых знаний, а также показать всему миру, что Беларусь - страна с высоким профессиональным потенциалом не только в сфере высшего образования, но и по рабочим специальностям.

WorldSkills International (WSI) - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки, привлечение молодежи в производственный сектор экономики, популяризация рабочих профессий и специальностей. Участники - молодые люди до 22 лет (по некоторым компетенциям - до 24 лет).

В январе 2014 года Беларусь официально стала членом международной организации WorldSkills International. За этот период было проведено три республиканских конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus (в 2014, 2016, 2018 годах). Представители республики участвовали в 43-м международном чемпионате WorldSkills в бразильском Сан-Пауло (в 15 компетенциях), в 44-м чемпионате в Абу-Даби (27 компетенций).

На первенстве этого года соберутся более 1,5 тыс. конкурсантов из 63 стран мира. Беларусь будет представлена 40 участниками (36 конкурсантов WorldSkills по 33 компетенциям, 4 конкурсанта JuniorSkills по 4 компетенциям). Кроме того, в Казани белорусы поборются за призы в трех новых компетенциях по направлению FutureSkills: "Технология промышленного дизайна", "Квантовые (лазерные) технологии", "BIM-технологии: информационное моделирование здания".

Общий состав команды, включая участников, экспертов, переводчиков, официальных лиц, - 83 человека. Белорусская сборная, в которой представлены все регионы страны, была отобрана по результатам III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2018. В течение года конкурсанты совместно с экспертами готовились к мировому первенству, проходили интенсивное обучение и стажировки, в том числе за рубежом.

"Процесс подготовки был очень увлекательным, ведь мы узнали много нового. И то, что прежде казалось сложным и даже недоступным, сегодня вызывает азарт - ведь с помощью программного управления мы прямо на глазах по чертежам создаем даже сложные модели. Хочется развивать современные технологии в Беларуси, привезти с соревнований новые знания, которые будут полезны стране", - признался капитан национальной сборной WorldSkills Дмитрий Грук. Парень уверен не только в своих силах (он выступит в компетенции "Токарные работы на станках с ПУ"), но и в успехе команды. После учебы в Борисовском государственном политехническом колледже он остался работать там же заведующим отделения и знает, как найти общий язык с целеустремленными конкурсантами вне зависимости от компетенции.

Капитан предыдущей национальной сборной WorldSkills Дмитрий Писарев посоветовал на конкурсе беречь здоровье, не нервничать и прислушиваться к экспертам. Именно они в это время станут глазами и ушами ребят, чтобы те могли сконцентрироваться на заданиях. Сам Дмитрий после достойного выступления (16-е место из 26 в компетенции "Облицовочные работы") осознал, что мастерство нужно совершенствовать постоянно, чтобы быть на мировом уровне. Теперь он в качестве мастера производственного обучения готовит учащихся Минского государственного профлицея №12 строительства.

Именно этот лицей в свое время окончил нынешний третьекурсник индустриально-педагогического колледжа Республиканского института профобразования Александр Лукша, который поборется за победу в компетенции "Сантехника и отопление". Парень признался, что при выборе будущей профессии стремился постичь абсолютно новую для себя сферу. А в процессе обучения убедился: быть мастером в любимом деле, которое будет востребовано всегда, - это здорово.-0-