Петров: следственные комитеты Беларуси и России намерены продолжать тесное взаимодействие

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственные комитеты Беларуси и России намерены и в дальнейшем продолжить тесное взаимодействие. Важность этого отметил журналистам руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета России, Герой Российской Федерации Сергей Петров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он рассказал о том, что налажено хорошее сотрудничество белорусских и российских коллег: "И по уголовным делам, и по общим взаимоотношениям у нас в рабочем порядке хорошие контакты. Единственное, что осложнило ситуацию, это пандемия. Мы в Беларуси давно не были, белорусские коллеги приезжали к нам в Москву".

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА касательно новых вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время, Сергей Петров подчеркнул: "Кроме традиционных преступлений сейчас набирает обороты киберпреступность. Этому уделяется большое внимание. Кроме того, в России создано специальное подразделение, которое еще занимается расследованием уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг".

Представитель российского Следственного комитета также поздравил коллег с предстоящим 10-летним юбилеем и выразил уверенность в том, что следственные комитеты Беларуси и России будут дружить и далее.

"Наши руководители на рабочей встрече уже за это высказались. Убеждены в том, что в целом это сотрудничество будет продуктивным", - сказал Сергей Петров.

Он также поделился впечатлениями от посещения Дворца Независимости: "Впечатления потрясающие, очень впечатляющее здание, с национальным колоритом, очень приятно здесь находиться. Все торжественно, солидно, значимо".

Во Дворце Независимости сегодня состоялась встреча Президента Беларуси Александр Лукашенко с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Для делегации Следственного комитета России была организована экскурсия по Дворцу Независимости.-0-