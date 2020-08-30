Петровский: Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликты в стране - время, когда особенно важно объединить общество. Только так можно противостоять внешним угрозам. Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость, в том числе в финансово-промышленной сфере. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал политический аналитик Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Всегда, когда имеется конфликт в какой-то стране, от этого конфликта желают получить бонусы все. Давайте говорить откровенно. Польша и Литва, даже если они и не имеют территориальных претензий, они имеют ресурсные претензии, прежде всего дешевую рабочую силу. И мы видим те решения, которые Литва и Польша приняли в этом отношении, сделали все, чтобы максимально облегчить въезд на свою территорию наших граждан", - сказал Петр Петровский.

Политический аналитик отметил и еще один важный момент: "Мы должны понимать, что Российская Федерация тоже неоднородная страна. Если политическое руководство страны заняло достаточно конструктивную, союзническую позицию, то многие олигархические, финансово-промышленные группы хотят использовать ослабление и некоторые сложности внутри Беларуси для того, чтобы продвинуть идеи приватизации, а фактически поглощения наших предприятий-флагманов. И здесь тоже надо держать руку на пульсе. Надо максимально сотрудничать с Россией, но при этом объяснять их финансово-промышленным группам, что мы не должны сдавать свой суверенитет и независимость, особенно в части приватизации нашей собственности".-0-