Петровский: для цветных революционеров переговоры выступают инструментом свержения власти

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для цветных революционеров переговоры не являются инструментами достижения компромисса, а выступают инструментом свержения власти. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Мы должны понимать с самого начала, что для цветных революционеров переговоры не являются инструментами достижения компромисса, а выступают инструментом свержения власти. Они не настроены на переговоры, а используют это как инструмент дискредитации власти и попытку перетянуть некоторых ее представителей на свою сторону, - заявил Петр Петровский. - Во-первых, вводится в заблуждение общество, которое настраивается на то, что власть признала, что она слаба. Во-вторых, это используется для мобилизации протестующих, которых после этого натаскивают на усиление уличных беспорядков, попытки захвата административных зданий, милиции".

Эксперт отметил, что цветная революция всегда идет в обход существующих конституционных институтов. "Это ее особенность и смысл. Потому что использование демократических конституционных процедур в целях захвата власти силами, которые не имеют поддержки в обществе, невозможно. Поэтому они используют быстрые механизмы принуждения государства к каким-то там переговорам и с параллельным давлением через улицу на эту власть с требованием неконституционной смены власти", - сказал он.

Петр Петровский привел конкретные примеры из опыта других стран. "Тут можно начинать еще с бархатных революций 1980-х годов. Стол переговоров в Польше и свержение Ярузельского, которого выбрали президентом Польши, а через год свергли. Югославия - все говорили про переговоры с Милошевичем, но его свергли. Украина 2004 год и 2014 год - идентичные ситуации: и тогда, и теперь были столы переговоров, которые впоследствии становились инструментами свержения действующей власти в обход конституционного механизма. Грузия 2003 год, "революция роз" - опять то же самое. Мы видим сейчас Кыргызстан - опять же силовое воздействие с элементами того, что "давайте договоримся". Таким образом, с самого начала видно, что диалог для цветных революционеров является не инструментом поиска компромисса или возвращения в конституционное поле, а наоборот, путем обхода Конституции подрыва действующего политического строя и незаконного антиконституционного переворота", - подчеркнул он.

Эксперт добавил: "Любые диалоги должны происходить в рамках конституционного поля действующего законодательства. Имеется парламент, органы местного самоуправления. Если мы говорим про Беларусь - институт Всебелорусского народного собрания, который должен быть организован в конце декабря - январе. Вот те естественные инструменты, которые как раз и должны быть задействованы в этом поле".-0-