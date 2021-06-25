Петровский: экономические санкции против Беларуси - рубикон в отношениях с Западом

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение экономических санкций против Беларуси - рубикон в отношениях Минска с коллективным Западом. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Сбылась мечта тех оппозиционеров, которые призывали на протяжении 25 лет ввести экономические санкции и уповали, что имевшиеся санкции "слабы", "символичны", и призывали к их расширению. Однако что санкции принесут Беларуси? Первые полгода страна будет перестраиваться от санкций, - считает эксперт. - Однако свято место пусто не бывает, и белорусские производители найдут рынки сбыта в Евразии. Вопрос только в скорости и системности работы. Немаловажна и идеологическая работа. Уже сейчас нужно готовиться к потенциальной рецессии, вызванной санкциями, и понимать, что финансирование деструктивной и разлагающей западной пропаганды на белорусском направлении уже увеличено в десятки раз. Их задача - обвинить руководство страны, что именно оно виновно в санкциях, посеять недовольство в обществе и растлить его. Подобный сценарий проигрывался в отношении Югославии в 1999-2000 годах. В результате западная пропаганда внушила сербскому обществу, что в бомбежках Югославии и санкциях виноват не коллективный Запад, а руководство страны. В результате - цветная революция 2000 года, распад страны и дальнейшая рецессия".

Петр Петровский уверен, что объявление санкционной войны требует перестройки всей общественно-политической и хозяйственной системы на мобилизационные рельсы.

"Коллективный Запад сам себя объявил экзистенциальным соперником Беларуси. И если раньше некоторые чиновники и эксперты, вдохновленные хрустом французской булки, рассказывали про перспективы диалога и западного вектора, то теперь такая позиция может рассматриваться только как наивная, провокационная и вредительская. Теперь не должно быть никаких переговоров по амнистиям, помилованиям и другим уступкам, которые коллективный Запад и его контрагенты в Беларуси рассматривают как проявление слабости. Минск должен разговаривать с коллективным Западом только с позиции силы и даже наступления. Уступки Минска предыдущих десятилетий продемонстрировали, что коллективный Запад рассматривает их как инструмент смены политической системы Беларуси. Даже не Лукашенко, а вся политическая модель синеокой на Западе видится как экзистенциальное зло, с которым они борются гибридными методами", - подчеркнул политолог.

По его словам, Беларусь становится фронтиром евразийского пространства, альтернативой либерально-буржуазной западной системе. "Коллективный Запад и его структуры выступают как источник потенциальной угрозы для Беларуси. Соответствующие месседжи требуют глубокого мировоззренческого закрепления в белорусском обществе. Исходя из этого, следует форсированно формировать механизмы проектной работы суверенного гражданского общества и окончательно ликвидировать институты внешних контрагентов, которые при своем сохранении будут стремиться растлить общество", - подытожил Петр Петровский.-0-