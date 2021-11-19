Петровский: ЕС побоялся вводить против Беларуси очередные экономические санкции

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз побоялся вводить против Беларуси очередные экономические санкции, поскольку понял, что наша страна является одним из важнейших элементов обеспечения безопасности в Восточной Европе. Об этом политолог Петр Петровский заявил в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"Ситуация на белорусско-польской границе прогнозируемая. Людям, которые оказались там фактическими заложниками положения, определили более-менее комфортное место для временного пребывания: все-таки логистический центр не лес. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что Европейский союз хочет затянуть процесс, чтобы он без каких-либо действий Европы сам по себе рассосался. Посмотрите, сколько было звонков Меркель в Беларусь Александру Лукашенко… Казалось бы, все, договорились. Вчера пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала об условиях переговоров и подвела черту: на сегодняшний день наша страна выполнила свои обещания, ЕС не выполнил ничего", - отметил эксперт.

Говоря о роли Беларуси в процессе обеспечения безопасности в регионе и о санкциях против нашей страны, политолог отметил, что ЕС побоялся вводить против нас очередные экономические санкции. "Почему? ЕС понял, что Беларусь - это не какая-то страна на отшибе, что она является одним из важнейших элементов обеспечения безопасности в Восточной Европе", - констатировал Петр Петровский.-0-