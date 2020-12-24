Петровский: государство является гарантом религиозного мира и сотрудничества

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство является гарантом религиозного мира и сотрудничества в Беларуси. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился политический аналитик Петр Петровский, комментируя совместное заявление конфессий о мире.

"Наше государство всегда направляло политику на межконфессиональный мир и диалог. Все традиционные конфессии нашей страны могут реализовывать потребности в рамках действующего законодательства, а граждане - исповедовать ту или иную религию. Исторически сложилось так, что Беларусь находится на перекрестке различных вероисповеданий: православные, католики, мусульмане, иудеи, протестанты. Все эти конфессии для нас являются традиционными. И такая поликонфессиональность выработала определенную традицию толерантности, - считает эксперт. - Постоянный межконфессиональный диалог подчеркивает традиции взаимоуважения и демонстрирует, что наше государство не становится на сторону одной конфессии, а является гарантом религиозного мира и сотрудничества. Мы стремимся избежать политизации религий, не допустить превращения конфессий в партии. Их функция - культовая".

Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский также подчеркивает, что Беларусь всегда отличалась высокой степенью толерантности к разным религиям, это одна из ментальных черт белорусского народа. "Современная Беларусь в полной мере унаследовала традиционную конфессиональную толерантность. Уже имея возможность устанавливать правила игры самостоятельно, государство сделало все необходимое, чтобы в обществе не было никакой дискриминации по признаку религии. Все традиционные конфессии имеют равные возможности в отношениях с государством. Нынешнее обращение особенно важно, потому что религиозные лидеры сохраняют значительный авторитет в обществе", - резюмировал аналитик.-0-