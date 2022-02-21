Петровский: Киев не контролирует банды националистов, в том числе на белорусско-украинской границе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев не контролирует банды националистов, в том числе на белорусско-украинской границе, заявил политолог Петр Петровский в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Политолог заметил, что если бы в 2014 году "с Януковичем решили украинский вопрос раз и навсегда, поддержали конституционную власть Януковича, ликвидировали этих проходимцев с Майдана, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв". "Этого сделано не было. Сегодня вопрос стоит, признавать Донбасс или не признавать. А это решает украинский вопрос? Не решает", - сказал он.

Ссылаясь на министра обороны России Сергея Шойгу, эксперт отметил, что "Киев не контролирует какие-то банды националистов, которые производят диверсионные акции и в том числе не контролирует, наверное, те банды, которые находятся на белорусско-украинской границе". "Поэтому не зря у нас продолжаются учения, неизвестно что они сделают. Они уже не один раз нарушали границу", - отметил Петр Петровский.

Он отметил, что признание Донбасса не решает проблему наличия таких банд, создания там нормального конституционного строя, безопасности. "Поэтому нам надо конкретная стратегия, что делать. Сегодняшние элиты Украины не готовы выполнять Минские соглашения, не готовы международные обязательства выполнять", - заключил эксперт.-0-