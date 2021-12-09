Петровский: контрсанкции - это меры для развития экономики и отношений с дружественными странами

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрсанкции для Беларуси - это прежде всего стимулирующие меры для развития собственной экономики и укрепления связей с дружественными странами. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал политолог Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Совмин ввел контрсанкции в отношении ЕС, США и ряда других стран. Они затронули только отдельные позиции продовольственных товаров, во многом повторяя российский опыт. За 10 месяцев этого года импорт этих товаров в Беларусь составил $530 млн. По большинству позиций товары можно импортазаместить. Возникает только вопрос: следует ли называть это все западными региональными брендами или повернуться к своим аутентичным (не хамон, а кумпяк, не прошутто, а шинка и т.д.) брендам? Ведь раскрученный бренд защищенного местного происхождения вмещает в себя в отдельных случаях до 50-70% цены, а простое воспроизводство чужих просто льет воду на чужую мельницу, поддерживая их топовость у нас, да еще является залогом колонизации культуры питания, превращая наш рынок в периферийный", - отметил аналитик.

По его словам, государству следует вкладываться в раскрутку и защиту товаров местного происхождения, разъясняя населению их фактическую альтернативу товарам Запада. "Особые вопросы к плодоовощной продукции. Белорусский рынок сидел на польских яблоках, австрийских грушах, голландской цветной капусте и венгерском зеленом горошке. В ситуации контрсанкций, конечно, в краткосрочной перспективе следует заместить эти товары у других поставщиков, - считает Петр Петровский. - Однако уже сейчас следует организовать программу сельхозимпортозамещения с широкими субсидиями по данным группам. Я уже не говорю про такие товары, как сушеная клюква, груша, вишня, чернослив, лесной орех. Все это можно и нужно производить в нашей стране, даже если основными поставщиками являются страны, не попавшие в санкционные списки".

Политолог обратил внимание, что введение ответных мер на санкции требует усиленной борьбы с контрабандой. "Не секрет, что экономический патриотизм свойственен далеко не всем категориям граждан. Имеется потребительская категория с колониальным и эгоистичным сознанием, которая все время норовит привезти различного рода иностранное барахло. В этом смысле следует более тесно работать в рамках Союзного государства и ЕАЭС, ведь разного рода ловкачи, в том числе и реэкспортеры, попытаются просочиться. Также следует ввести эмбарго не только на производителей, но и на целые бренды. Контрсанкции для нас - это прежде всего стимулирующие меры для развития собственной экономики и укрепления связей с реально дружественными странами", - подытожил Петр Петровский. -0-