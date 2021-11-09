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Общество
09 ноября 2021, 17:11

Петровский: мигранты изменяют политический ландшафт Восточной Европы

Петр Петровский. Фото из архива
Петр Петровский. Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обострение кризиса с мигрантами может изменить политический ландшафт Восточной Европы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Начало этой недели подарило Восточной Европе новый виток кризиса с мигрантами. Этому посодействовал определенный опыт противостояния мигрантов с польскими пограничниками. Он свелся к формуле "чем больше группа, тем легче попасть в ЕС". Мигранты решили собраться в максимально крупные группы и двинулись к границам Польши и Литвы. В результате на белорусско-польской и белорусско-литовской границе скопилось только за первые сутки порядка 5 тыс. мигрантов. Подобные темпы могут привести к числам в 60-100 тыс. мигрантов, что создаст критическую ситуацию и повысит градус, - считает аналитик.

По его мнению, если ЕС не пойдет на контакт с Минском для решения кризиса с беженцами, то в скором времени может столкнуться с гуманитарной катастрофой: мигранты будут скапливаться вдоль границы с ЕС, прорываться и продвигаться вглубь.

"Поэтому ЕС ожидает имиджевый кризис. ЕС отошел от своих же ценностей. Права одних мигрантов защищаются, а над другими издеваются в лагерях и на границе. Более того, ЕС полностью игнорирует своими членами выполнение своих же дублинских соглашений и женевской конвенции, регламентирующих обращение с мигрантами, рассмотрение и предоставление статуса беженца. Руководство Беларуси в своей риторике также подчеркивает тот факт, что подавляющее число мигрантов поступает из стран, разрушенных Западом под лозунгом защиты прав человека. Проявляется парадокс. Запад теперь делает то, за что бомбил Ирак, Ливию, Сирию и других. ЕС фактически признает, что европейские ценности являются идеологическим прикрытием, но не политическими принципами", - подчеркнул политолог.

Вторым кризисом для ЕС он называет элитный, связанный с нарастанием противоречий между Варшавой и Брюсселем. "Польша после прихода ПиС к власти в 2015 году и так имела системные противоречия с ЕС в части ценностей, госуправления, судебной системы. Теперь к этому добавляется кризис в области прав мигрантов, подогреваемый евросоюзовскими правозащитными организациями. С другой стороны, сами Варшава и Вильнюс кроме символических заявлений не видят никакой реальной помощи борьбы с миграционными потоками", - пояснил Петр Петровский.

Третий кризис для Евросоюза, по мнению аналитика, - гуманитарный. Открытие нового миграционного потока подобными эскалирующими действиями Польши и Литвы только увеличивает внимание мирового сообщества и рекламирует поток среди потенциальных стран миграционных доноров. "А это миграционные потоки из Ливии и Афганистана. Сосредоточение же польских силовиков на белорусско-польской границе оголяет польско-украинское направление, что дает возможность использовать миграционным потокам низкий уровень качества управления и высокий уровень коррупции Украины для использования и этого логистического резерва", - уверен Петр Петровский.

Также он считает, что сегодняшняя ситуация с мигрантами угрожает внутренними политическими кризисами в Польше и Литве, которые могут повлиять на перезагрузку системы не только в Польше и Литве, но и системы международных отношений в Восточной Европе.

"Для Польши это ведет к внутреннему политическому кризису. Страна расколота на условных либералов и консерваторов. Этот раскол достаточно глубок. Посмотреть хотя бы на остроту противостояния, доведенного до судебных разбирательств, протесты против абортов, реформы судебной системы и телерадиовещания. Сейчас этот раскол усиливается отношением к мигрантам и усиливающимися противоречиями с Брюсселем, - убежден Петр Петровский. - У Литвы стоит ресурсная проблема, которая может повлечь политический кризис. ЕС после брексита свернул большинство субсидий Вильнюсу. С 2020 года началось постепенное сокращение белорусского транзита через Литву. В 2021 году состоялся фактический разрыв Вильнюса с Пекином, что привело последний к отказу от литовского логистического направления. Для 2,5 млн страны это существенные потери для бюджета, которые только увеличиваются из-за потребности выделять средства на борьбу с беженцами". -0-

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