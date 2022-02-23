Петровский: многие граждане просыпаются и вдруг чем-то недовольны. А где были раньше?

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В законотворческом процессе должна быть солидарность государства и человека. Об этом заявил политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Надеюсь, изменения будут приняты на референдуме и у нас начнется огромный законотворческий процесс. И главное, чтобы он так же, как и Конституция, включал в работу и граждан, и общественные организации. Кстати, мы немного опередили время и в рамках общественного объединения "Белая Русь" уже сформировали круглый стол из общественных организаций, депутатов", - сказал Петр Петровский.

По его словам, очень важно обеспечить механизм взаимодействия суверенного гражданского общества с государством - заинтересованных граждан, законодателей, ведомств. "Чтобы на различных платформах вместе в законотворческой деятельности эти все изменения вносить и объяснять гражданам. А то у нас получается так, многие граждане просыпаются и вдруг чем-то недовольны. А уже закон давно принят. А где вы были раньше, что называется? И самое главное - вот эта связь: и государство к человеку, и человек к государству. Эта взаимная солидарность, чтобы она была в законотворческом процессе уже по итогам изменения в Конституции", - добавил эксперт.-0-

Фото Николая Петрова