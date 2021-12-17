Петровский: модель белорусского государства имеет своих сторонников в Польше

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель белорусского государства имеет своих сторонников в Польше. Такое мнение высказал политолог Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Белорусская модель и вообще философия белорусского государства имеет сторонников в Польше. И нам следует задуматься про "мягкую силу", про то, чтобы донести польскому обществу и государству о настоящем - о том, чем живут белорусы, белорусское государство", - сказал Петр Петровский.

По его мнению, таким образом в Польше может образоваться "большущий клуб друзей Беларуси", особенно на фоне провальной милитаристской политики государства.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская в свою очередь обратила внимание на большой раскол в польском обществе. "Польская власть и польское общество уже давно не слышат и не понимают друг друга. И глубина раскола там велика. Это еще раз подчеркивает, что все попытки раздувания миграционного скандала и всего остального на руку польскому правительству, которое таким образом пытается нивелировать те негативнее моменты, которые существуют у них", - сказала она.-0-