Петровский о риторике журналиста CNN: в такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В такой форме СМИ даже во время холодной войны не работали. Такое мнение по итогам интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Редакция CNN очень обеспокоена оказалась содержанием интервью и пожелала, чтобы оно максимально не дошло до зрителей США. Потому что многие тезисы и пункты, которые озвучил Президент, разбивают те шаблоны и те идеологемы, которые через СМИ навязываются американскому обществу. И понятно, что это интервью могло бы у думающей как минимум части общества вызвать некоторые рассуждения, поставить вопросы, что, наверное, не хотела видеть редакция CNN, - сказал Петр Петровский. - Фактически CNN решило сделать с Александром Лукашенко то же самое, что и с Дональдом Трампом оно делало четыре года. Однако надо понимать разницу. В отличие от Трампа Лукашенко - Президент суверенного государства, где не масс-медиа и какие-то корпорации что-то решают. Думаю, что зрители США смогут посмотреть полную версию, в том числе англоязычную, которую выложит белорусская сторона".

Эксперт отдельно остановился на содержании самих вопросов. "То, как их задавал Мэтью Чанс, мне напомнило какой-то театр, целью которого было эмоциональное влияние на Президента. Это не холодный рассудительный диалог, а именно какая-то эмоциональная театральность", - отметил он.

Петр Петровский подчеркнул, что во время интервью Александр Лукашенко развенчал все фейки о Беларуси. "Это реальные фейки, которые Президент разрушил, продемонстрировал их никчемность. И самое главное - низкая погруженность журналиста в тему. Потому что насущные вопросы по конституционной реформе, по тем трансформациям, которые сегодня идут в Беларуси, они не особо интересовали господина Чанса. И он их даже не был заинтересован задавать, - констатировал он. - Таким образом, это интервью продемонстрировало, кто есть кто. Кто соблюдает свои обещания (напомню, что телеканал CNN взял на себя публичные обязательства) и кто их нарушает, причем в особо наглой, цензурированной форме. В такой форме, я думаю, что СМИ даже во время холодной войны не работали. Понятно теперь, почему мы видим вот эти попытки вбросов, давления, информационно-технологических операций, потому что их суть лежит в основе работы западных СМИ".

Политолог добавил: Президент вел себя принципиально корректно, чем вызывал раздражение интервьюера. "Мы это видели по тому, что у него все время что-то падало. Он нервничал, дергался. И главная задача журналиста была как раз не понять Президента и белорусскую сторону, а еще раз озвучить эти фейки, вбросить в информационное пространство и поспекулировать над ними. Потому что другого выхода против контраргументов Президента у него не было. Интервью этому свидетельствует. И это еще больше его раздражало и волновало. И эти черты волнения на протяжении всего интервью со стороны Мэтью Чанса были видны", - резюмировал Петр Петровский.-0-

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