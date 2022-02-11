Петровский: подавляющее большинство международных правозащитных организаций - марионетки Запада

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство международных правозащитных организаций выступают марионетками Запада, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя отсутствие реакции со стороны международных правозащитных организаций на заявления польского военнослужащего Эмиля Чечко.

"На мой взгляд, удивляться такой позиции не стоит. Практика двойных-тройных стандартов налицо. Подавляющее большинство международных правозащитных организаций таковыми на самом деле не являются, а выступают марионетками и инструментами коллективного Запада в его идеологическом давлении в отношении стран, имеющих альтернативную точку зрения и модель развития, а с другой стороны, выступают таким оправдательным идеологическим рупором введения санкций", - сказал Петр Петровский.

Политолог подчеркнул: "Хоть какие факты насилия, преступления против человечности будут раскрыты Эмилем Чечко, либо еще какие-то факты будут выявлены и представлены - они будут замалчиваться и полностью игнорироваться данными организациями. Это еще раз демонстрирует вопрос насчет многих международных правозащитных организаций типа ОБСЕ и Комитета по правах человека ООН - насколько они компетентны и реально отстаивают права человека".

Петр Петровский добавил, что интерес стран Запада - не допустить распространения подобной информации в мире. "Замолчать ее для того, чтобы сохранять статус коллективного Запада как главного борца за права человека, якобы борца", - констатировал он.

10 февраля центр "Системная правозащита" провел пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко. Он подробно рассказал о массовых расстрелах и поделился информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов (начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи), как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.

В настоящий момент Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси. Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору Международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов, он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети.-0-