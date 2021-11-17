Петровский: Польша в новой форме повторяет концлагерь в Березе-Картузской по отношению к беженцам

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша в новой форме повторяет концлагерь в Березе-Картузской по отношению к беженцам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Права человека, вся эта идеология является только прикрытием продвижения интересов коллективного Запада. Сегодня все это очень сильно обнажилось. Мы видим, что права человека в одних странах и в других - это разные вещи. Если бы эти беженцы и их статус входили в планы стран Запада, то об их правах "пеклись" бы с самого первого дня, - сказал Петр Петровский. - На сегодняшний день они не входят в планы стран Запада, поэтому к их судьбе все безразличны, к их правам человека все равнодушны. И более того, мы видим, что происходит фактическое игнорирование, грубое нарушение со стороны Польши, не просто прав человека, а тех обязательств польского правительства, которые оно взяло на себя, входя в состав ЕС. А это Женевская конвенция и Дублинское соглашение".

Эксперт обратил внимание на очень любопытный факт. "ЕС, руководство которого должно регулировать и контролировать исполнение данных обязательств в Польше, просто закрывает на это глаза и покрывает нарушения польского правительства. Тем самым показывая, что в отдельных случаях, когда это не входит в планы западных стран, их геополитические интересы, нарушения данных международных актов даже приветствуется руководством ЕС. Это двойные, тройные стандарты, заложниками которых являются эти беженцы. Фактически Польша сегодня в такой новой форме повторяет концлагерь в Березе-Картузской по отношению к беженцам", - добавил он.-0-