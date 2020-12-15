Петровский: предложения политических эмигрантов не соответствуют интересам белорусского общества

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения так называемых политических эмигрантов не соответствуют интересам белорусского общества и не могут быть внедрены в действующую политическую практику, заявил корреспонденту БЕЛТА эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"В Беларуси идет суверенный конституционный процесс. Конституционная реформа анонсировалась Президентом задолго до избирательной кампании, еще в феврале 2019 года, и идет в соответствии с волей белорусского народа. Любые инсинуации, желания каких-то политических эмигрантов переформатировать этот процесс, повлиять на него извне, при этом навязывать какие-то свои варианты, типа возвращения к Конституции 1994 года и прочее, не являются конструктивными. Скорее, они выступают попыткой давления на внутренние конституционные процессы и противоречат суверенитету и независимости Беларуси. Эти предложения не исходят из глубины белорусского общества, не соответствуют его интересам и не могут быть каким-либо образом внедрены в действующую политическую практику, - сказал Петр Петровский. - Это желание оппозиции вернуть Беларусь в 1994-1995 годы с той Конституцией, которая вносила противоречия в деятельность различных ветвей власти".

Эксперт уверен: главная задача оппозиции - дестабилизировать ситуацию в стране. "Но тактической их задачей, конечно, является то, чтобы они оставались в информационном пространстве. Потому что уже все забыли о данных деятелях эмиграции. Они никому не интересны и в принципе не сильно влияют на внутриполитическую ситуацию и настроение жителей. Это попытка еще раз заявить о себе, что они, оказывается, еще где-то на обочине политической эмиграции существуют", - добавил он.-0-