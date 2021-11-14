Петровский: Варшава пытается максимально эскалировать ситуацию и дискриминировать Беларусь

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варшава пытается максимально эскалировать ситуацию и дискриминировать Беларусь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

По его словам, все действия и заявления Беларуси являются ответом на неадекватную агрессивную политику ЕС в отношении нашей страны. "Эта политика фактически разрушила договоренности между Минском и Брюсселем по вопросам реадмиссии, по вопросам авиасообщений. Эта их экономическая гибридная война против Беларуси вынудила официальный Минск приостановить действия договора о реадмиссии. Почему Беларусь должна за собственные средства фактически защищать и обеспечивать безопасность границы Европейского союза, если ЕС проводит экономическую агрессию, санкционную войну в отношении Беларуси?", - задал риторический вопрос политолог.

Петр Петровский подчеркнул, что ЕС не желает садиться за стол переговоров. "Он пытается повысить ставки, идти на эскалацию и фактически углублять гибридную войну против Беларуси через попытки закрытия границы, приостановления транзита через белорусскую сторону и шантажа этим самым суверенного и независимого государства Беларусь, - добавил он. - В ответ на это Беларусь может по определенно чувствительным зонам организовать свои действия. Я напомню, что газ в большинстве своем в Польшу поступает по газопроводу из Беларуси. Не забываем и про нефтепровод. В этом отношении у Минска имеются ответные инструменты защиты собственного суверенитета и независимости и давления на официальную Варшаву в ее стремлении максимально эскалировать ситуацию и дискриминировать Беларусь".-0-