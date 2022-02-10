Петровский: время для белорусско-российского учения подобрано адекватно

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время для совместного белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" подобрано адекватно, заявил в эфире Первого национального канала Белорусского радио политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Совместное учение в рамках Союзного государства входит в активную фазу. Время подобрано адекватно. Более того, оно соответствует задаче сохранения баланса вооруженных сил в регионе. Прежде всего баланса между странами ОДКБ, Союзного государства, с одной стороны, и НАТО - с другой. Мы знаем, что страны НАТО милитаризуют регион, прежде всего Прибалтику и Польшу. Украина, которая не входит в НАТО, но при этом выступает сателлитом данного альянса, наращивает свои вооружения на белорусском направлении", - сказал Петр Петровский.

По его словам, учение демонстрирует, с одной стороны, оборонительный характер, а с другой - показывает решимость на ответные меры Союзного государства в случае агрессии в нашу сторону.

"Сейчас отрабатываются маневры в зоне учения на соответствующих полигонах, ракетные стрельбища, работа личного состава. Все это демонстрирует как раз высокую обороноспособность армии Беларуси и России. Отрабатывается координация и взаимное единое командование Вооруженных Сил", - добавил он.

В соответствии с решением глав государств в Беларуси до 9 февраля проходил первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отрабатывали вопросы ведения обороны и борьбы с НВФ.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-