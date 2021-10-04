Петровский: все СМИ должны четко осознавать, что в Беларуси имеется неотвратимость наказания

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все издания и журналисты должны четко осознавать, что в Беларуси имеется неотвратимость наказания. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Убийство сотрудника КГБ потянуло за собой и другой скандал. Журналист КП в Беларуси Можейко в своем материале взял неоднозначный комментарий у одноклассницы обезвреженного убийцы. В нем убийца иллюстрировался как божий одуванчик. Все это подавалось в форме, которая призвана была вызвать чувство сострадания в отношении убийцы. На этом фоне логичными стали действия Мининформа по блокировке сайта КП. Также последовало задержание уже бежавшего в Москву журналиста. В российских СМИ начался сильнейший накат на Беларусь за якобы притеснение свободы слова. Если бы в России был опубликован подобный материал, изображавший бы в такой форме Басаева, Масхадова, Дудаева устами каких-либо одноклассников, то и журналиста привлекли к ответственности, и СМИ закрыли", - уверен эксперт.

По словам Петра Петровского, очень странно видеть доводы российских экспертов и журналистов, что КП - это ведущее, топовое СМИ в России. "И что? Поэтому оно может нарушать закон и быть безнаказанным? Очень странные двойные стандарты. КП в Беларуси в 2020 году информационно обслуживала и поддерживала невероятных. Тогда, после первой блокировки, главред Сунгоркин побожился, что изменит ситуацию, приведет редакционную политику в чувства. Под его честное слово сайт КП в Беларуси и разблокировали. Гарантии Сунгоркина теперь на нуле. Слились. Веры в них нет. А политика оправдания нарушений вызывает много вопросов, - рассуждает политолог. - Очень странным было поведение журналиста Можейко. Он как-то быстро сбежал в Москву. Видно, что Можейко понимал всю противоправность своих действий в качестве сотрудника КП в Беларуси. Все издания и журналисты должны четко осознавать, что в Беларуси имеется неотвратимость наказания. Никаких преференций и неприкасаемости нет ни у кого, будь то издание российское, немецкое, белорусское или какое-либо другое".-0-