Петровский: выпадающие из-за санкций возможности нам следует компенсировать сотрудничеством с Китаем

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет стремиться выпадающие из-за санкций возможности компенсировать посредством наращивания сотрудничества с Китаем. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"На прошлой неделе в КНР отпраздновали 100-летие КПК, на них Си Цзиньпин впервые провозгласил проект альтернативного будущего человечества, чем принял вызов Запада. В этой ситуации официальный Минск будет стремиться выпадающие из-за санкций возможности компенсировать посредством наращивания сотрудничества с КНР. К слову, инициатива КНР "Пояс и путь" за восемь лет своего существования достигла товарооборота в размере $9,2 трлн. Прямые китайские инвестиции странам-участницам превысили $130 млрд", - отметил аналитик.

По его словам, для Беларуси также имеются неплохие успехи - по итогам сложного коронакризисного 2020 года товарооборот составил $4,6 млрд.

"Экспорт белорусской продукции увеличился на 9,4%, а отрицательное торговое сальдо сократилось на 4,1%. Драйвером роста стали белорусская продукция в области сельского хозяйства и деревообработка. За первый квартал 2021 года Беларусь поставила в КНР продукции в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай стал вторым по величине торговым партнером Беларуси. Однако пока не очень радует структура белорусского экспорта. Проседает машиностроение и сфера услуг. Здесь требуется переориентация белорусского IT-сектора на Китай, а также проработка включения продукции машиностроения в китайские госзакупки, - считает Петр Петровский. - 6 июля у Президента состоялось совещание по выработке компенсирующей санкции политики. И здесь следует прорабатывать замену западных комплектующих для машиностроения на китайские в обмен на доступ на рынки КНР. Отдельными пунктами стоит задача гуманитарной переориентации на Китай. Здесь следует наращивать количество китайских студентов в Беларуси и белорусских в КНР, расширять академическую мобильность".

Кроме того, эксперт уверен, что особо стоит уделить внимание китайскому прочтению идеологии прав человека, а также белорусскому рассмотрению концепции Сообщества единой судьбы.

"Следует заменить западные новостные каналы в сетях на русскоязычный китайский, расширить культурное взаимодействие между народами. В 1925 году Алесь Дудар написал поэму "Шанхайскі шоўк", в которой продемонстрировал всю тяжесть антиколониальной борьбы Китая против западного господства и солидарность Советской Беларуси с китайскими коммунистами. Прошло практически 100 лет, и теперь уже Китай демонстрирует солидарность с Беларусью в ее борьбе с санкционным фашизмом Запада", - сделал вывод Петр Петровский.-0-