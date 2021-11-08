Петровский: Запад плюет на права человека и готов использовать танки против мигрантов

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад плюет на права человека и готов использовать танки против мигрантов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Беларусь выполняет все свои обязательства и на нашей территории нет никаких проблем с мигрантами. К ним не проявляется никакая агрессия. Они достаточно свободно себя чувствуют. А то, что делает польское руководство, - это демонстрация полного нарушения тех обязательств и ценностей, которые польское руководство взяло на себя исполнять при вступлении в ЕС в 2004 году. Напомню про Дублинское соглашение, по которому польская сторона должна не использовать силу, армию или другие какие-то методы, а принимать соответствующие заявки от мигрантов, рассматривать их, насколько они соответствуют конкретным критериям беженцев. А после уже, если мигранты признаются беженцами, предоставлять убежище, а если не признаются, то за собственный счет производить депортацию в страну пребывания", - сказал Петр Петровский.

Пока же, по его словам, мы видим грубые нарушения данных требований ЕС со стороны Польши. "Мы видим попытки обострить ситуацию, попытки совершения актов агрессии со стороны Польши в отношении Беларуси. Это происходит все через милитаризацию, через формирование различного рода вооруженных подразделений буквально в 40 км от Беларуси, что вызывает у нас тревогу. Так как данные действия не могут рассматриваться как действия мирного характера. Они, наоборот, будут способствовать повышению градуса милитаризации региона и увеличению различного рода провокаций, в которых заинтересовано польское руководство. Потому что именно через провокации Польша пытается повысить свою значимость в регионе, градус внимания, особенно со стороны своего союзника - США. Так, как Вашингтон все более сосредотачивает свои силы и интересы в Юго-Восточной Азии в противостоянии с КНР. Поэтому очень тяжело прогнозировать, какие провокации и какие действия официальная Варшава готова производить, чтобы сохранять себя в поле зрения своего союзника", - отметил эксперт.

Петр Петровский обратил внимание на парадоксальную ситуацию. "Страны НАТО в подавляющем своем большинстве декларируют продвижение ценностей прав человека. И они во имя них производили акты агрессии в Ливии, Ираке, Сирии, вспомним Арабскую весну. Фактически во имя этих прав человека они убивали местных жителей, уничтожали их государства, мир и стабильность. Сейчас мы видим, что из разрушенных ими же государств местные жители мигрируют в те страны, которые так кричали о правах человека и либерализме, - подчеркнул он. - Второй парадокс в том, что сейчас эти так обеспокоенные правами человека страны закрывают глаза на права человека либо участвуют в их нарушении в отношении этих мигрантов. Мы это видим. То есть коллективный Запад дискредитировал себя в том, что он является центром защиты прав человека. Для него права человека - это не более чем идеологический жупел, под вывеской которого они вмешиваются в другие страны, занимаются агрессией и экспансией неоколониального толка. Коллективный Запад не просто нарушает права человека, а он просто плюет на них и готов использовать танки против обыкновенных мигрантов, пытающихся найти убежище в странах ЕС".-0-

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