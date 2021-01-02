Петруша: на Всебелорусском народном собрании будут подняты вопросы, которые назрели в обществе

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании будут подняты вопросы, которые назрели в обществе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.

"В последнее время мы видим активный диалог, начавшийся в обществе и на диалоговых площадках, которые организованы по всей стране, в том числе и в Минске. Хочу отметить, что граждане активно высказываются и в общественные приемные приходят", - сказал Дмитрий Петруша.

По его словам, еще рано озвучивать конкретные предложения, поскольку диалоговые площадки продолжаются. "Мы все предложения анализируем. И вот этот запрос общества на диалог, те решения, которые уже назрели и которые будут приняты на Всебелорусском народном собрании, - это все, конечно, очень важно и нужно", - отметил глава администрации.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-