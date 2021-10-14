Певец Руслан Алехно рассказал о розыгрыше с присвоением звания заслуженного артиста России

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский певец Руслан Алехно в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал, как его разыграли новостью о присвоении звания заслуженного артиста России, сообщает БЕЛТА.

Недавно Руслан Алехно стал заслуженным артистом Беларуси. По словам певца, когда ему позвонили с новостью о присвоении этого почетного звания, он не сразу поверил в это. Дело в том, что несколько лет назад артист стал жертвой первоапрельского розыгрыша.

"Со мной были случаи, когда мне звонили и говорили такие вещи. Моя команда решила мне сделать такой "подарок", говорят: "Тебя наградили званием заслуженного артиста России и ты должен уехать с концерта". Это был 2007 год, мы тогда всей нашей командой проекта "Народный артист" ездили по стране, давали большие концерты, - рассказал Руслан Алехно. - Я беру билеты в Москву, приезжаю - и никто не звонит мне. Через два дня мне звонит мой бывший продюсер: "А почему ты уехал с концерта? Ты понимаешь, что ты концерт сорвал: на тебя пришли люди, купили билеты". Это так пошутили надо мной мои коллеги".-0-