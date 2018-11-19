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Певица Ольга Плотникова во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!

Общество 19.11.2018 | 09:00
Известная теле- и радиоведущая, певица Ольга Плотникова разыграет главный приз 95-го тура игры "Удача в придачу!"
Известная теле- и радиоведущая, певица Ольга Плотникова разыграет главный приз 95-го тура игры "Удача в придачу!"

"Будем счастливы" - именно так звучит название одной из песен популярной белорусской исполнительницы Ольги Плотниковой. И эти слова самым лучшим способом отвечают тем эмоциям, которые уже в этот вторник, 20 ноября, испытают победители 95-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт", когда узнают о выигрыше квартиры в Минске, 5 новеньких внедорожников и более 20 000 денежных призов!

Розыгрыш начнется в 18.20, и присоединиться к этому яркому празднику удачи можно, не только заглянув в минский ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, но и в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Претендовать на призы будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", получившие игровые коды за свои покупки с 12 по 18 ноября.

Кто знает, быть может, именно ваше имя прозвучит на всю страну во вторник, когда известная теле- и радиоведущая, певица Ольга Плотникова разыграет главный приз 95-го тура?! К слову, это будет уже 75-я квартира от "Евроопт", которая достанется участникам игры "Удача в придачу!".

Любая из ваших покупок может во вторник обернуться квартирой в столичной новостройке!
Любая из ваших покупок может во вторник обернуться квартирой в столичной новостройке!

Просторная квартира расположена по адресу: г. Минск, ул. Академика Карского, 8. В микрорайоне Сухарево, где находится новостройка, есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни современного горожанина: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс. И, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Кстати, стоимость квартиры превышает 118 000 рублей, так что даже если победитель сам не решится сменить прописку, жилье всегда можно сдать в аренду или выгодно продать. Перспективы самые что ни на есть отличные!

Также любая из ваших покупок, совершенная на прошлой неделе, может завтра обернуться одним из пяти белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд", мощных и практичных, с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 35 000 рублей. Такая машина отлично подойдет как для поездок по городу, так и для загородных прогулок!

Кстати, приятный бонус: налоги за суперпризы победителям платить не придется, это уже сделал "Евроопт".

…Или шикарным белоснежным внедорожником "Джили Эмгранд"!
…Или шикарным белоснежным внедорожником "Джили Эмгранд"!

Еще более 20 000 счастливчиков 20 ноября станут обладателями денежных призов!

Вместе с Ольгой Плотниковой удачу участникам игры во время розыгрыша будут приносить певец и композитор Евгений Курасов, а также актер, продюсер и художественный руководитель Современного художественного театра Владимир Ушаков.

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" перед розыгрышем будет опубликован список всех зарегистрированных участников 95-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же появится список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Получить игровые коды – просто. А выигрывать – всегда приятно! Подарите себе шанс на удачу!
Получить игровые коды – просто. А выигрывать – всегда приятно! Подарите себе шанс на удачу!

А в ожидании розыгрыша не теряйте времени зря и начинайте запасаться игровыми кодами 96-го тура. Все игровые коды, полученные за покупки на этой неделе, будут во вторник, 27 ноября, участвовать в розыгрыше еще одной столичной квартиры, 5 автомобилей и денег!

Правила игры "Удача в придачу!" просты, а выиграть может каждый! Совершайте нужные вам покупки в ближайших магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Не забудьте забросить в корзинку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, зарегистрированные на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". И все – вы в игре и заряжены на победу!

И пускай уже в ближайший вторник ваша жизнь кардинально изменится к лучшему вместе с "Евроопт"!

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