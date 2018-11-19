Певица Ольга Плотникова во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!

"Будем счастливы" - именно так звучит название одной из песен популярной белорусской исполнительницы Ольги Плотниковой. И эти слова самым лучшим способом отвечают тем эмоциям, которые уже в этот вторник, 20 ноября, испытают победители 95-го тура игры
Розыгрыш начнется в 18.20, и присоединиться к этому яркому празднику удачи можно, не только заглянув в минский ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, но и в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Претендовать на призы будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", получившие игровые коды за свои покупки с 12 по 18 ноября.
Кто знает, быть может, именно ваше имя прозвучит на всю страну во вторник, когда известная теле- и радиоведущая, певица Ольга Плотникова разыграет главный приз 95-го тура?! К слову, это будет уже 75-я квартира от "Евроопт", которая достанется участникам игры
Просторная квартира расположена по адресу: г. Минск, ул. Академика Карского, 8. В микрорайоне Сухарево, где находится новостройка, есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни современного горожанина: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс. И, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Кстати, стоимость квартиры превышает 118 000 рублей, так что даже если победитель сам не решится сменить прописку, жилье всегда можно сдать в аренду или выгодно продать. Перспективы самые что ни на есть отличные!
Также любая из ваших покупок, совершенная на прошлой неделе, может завтра обернуться одним из пяти белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд", мощных и практичных, с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 35 000 рублей. Такая машина отлично подойдет как для поездок по городу, так и для загородных прогулок!
Кстати, приятный бонус: налоги за суперпризы победителям платить не придется, это уже сделал "Евроопт".
Еще более 20 000 счастливчиков 20 ноября станут обладателями денежных призов!
Вместе с Ольгой Плотниковой удачу участникам игры во время розыгрыша будут приносить певец и композитор Евгений Курасов, а также актер, продюсер и художественный руководитель Современного художественного театра Владимир Ушаков.
На сайте evroopt.by в разделе игры
А в ожидании розыгрыша не теряйте времени зря и начинайте запасаться игровыми кодами 96-го тура. Все игровые коды, полученные за покупки на этой неделе, будут во вторник, 27 ноября, участвовать в розыгрыше еще одной столичной квартиры, 5 автомобилей и денег!
Правила игры
И пускай уже в ближайший вторник ваша жизнь кардинально изменится к лучшему вместе с "Евроопт"!
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