Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к нормальной жизни - глава КГБ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к нормальной жизни, заявил сегодня председатель КГБ Иван Тертель на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - одна из немногих стран, которая выстояла в условиях реализации самого жесткого сценария. Как бы ни хотелось закулисным игрокам, пик протестной активности пройден, страна вернулась к нормальной жизни и твердо стоит на пути дальнейшего развития", - сказал Иван Тертель.

В то же время, по его словам, "уроки прошлого, а также данные, поступающие в КГБ из различных источников, в том числе от зарубежных партнеров, свидетельствуют о том, что время расслабляться не пришло".

"При поддержке заинтересованных политических кругов на территории иностранных государств сформированы структуры, в которых при финансовой поддержке так называемых фондов и стоящих за ними спецслужб концентрируются различного рода беглецы, авантюристы, проходимцы и просто предатели", - заявил глава КГБ.

По его словам, наиболее значимые подрывные центры - в Вильнюсе и Варшаве. "Достоверно установлено, что в них вложены значительные финансовые ресурсы, которые должны быть безусловно отработаны. В ином случае спрос со стороны кураторов будет крайне жестким", - сказал Иван Тертель.

Говоря о событиях лета и осени 2020 года, председатель Комитета госбезопасности назвал их "неудавшейся попыткой мятежа", организованной заинтересованными внешними силами. Иван Тертель также назвал приемы и методы, которые использовались для раскола общества и попытки изменения конституционного строя. Это, по его словам, массированное информационное воздействие, дезинформация и фейки, формирование протестных настроений, применение изощренных политтехнологий с целью продвижения так называемых лидеров перемен, организация уличных беспорядков, дестабилизация работы предприятий и учебных заведений, беспрецедентное давление на сотрудников правоохранительных и силовых структур, госслужащих и членов их семей.-0-