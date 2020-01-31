Пилот первого сериала ОНТ "Ночная смена" представили в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот первого сериала ОНТ "Ночная смена" представили сегодня в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Ирина Ромбальская.

"Ночная смена" - это детективная комедия с элементами мистики. Группа энтузиастов - работников канала уже сняла собственными силами пилотную серию сериала. "Ночная смена" - рабочий материал, который может стать точкой отсчета для сериальной фабрики. "Собственные операторы, режиссеры и сценаристы - у нас есть творческие кадры и желание двигаться вперед, - отметила Ирина Ромбальская. - Мы не претендуем на шедевральность первой серии, а напротив, готовы к конструктивному диалогу и общественному обсуждению. Поэтому сейчас на сайте ОНТ каждый может пройти опрос и помочь нам понять интересы зрительской аудитории. Мы тщательно проанализируем данные опроса на сайте, ответы журналистов профильных изданий, мнение художественного совета и фокус-группы, замечания авторитетных в кинопроизводстве профессионалов и сразу приступим к работе".

На ОНТ уверены, что кино и сериалы для белорусов и с белорусами в главных ролях - вот чего не хватает программе передач телеканала. "Я как руководитель телеканала отдаю себе отчет, что несу персональную ответственность за системное увеличение объема национального контента в эфире канала ОНТ, - сказал председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков. - Понятно, что речь идет не только о производстве программ, развлекательных передач и новостей, но и стимулировании художественных проектов, в том числе белорусских телесериалов. Мы взяли на себя смелость и сняли пилотный рабочий материал. Уверены, что наша инициатива будет поддержана на государственном уровне".

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин с удовольствием откликнулся на предложение сняться в пилоте сериала. "Для меня важно иметь возможность сниматься в национальном кино. Во-первых, это нормально - культивировать белорусские культурные ценности. Во-вторых, крайне важно способствовать развитию материальной и кадровой базы белорусского кинематографа. А это свои сценаристы, актеры, режиссеры, звукорежиссеры и видеоинженеры. Поэтому я принял предложение группы молодых энтузиастов с телеканала ОНТ сняться в пилоте сериала "Ночная смена". Мне понравилось работать с этой молодой командой", - рассказал актер.-0-