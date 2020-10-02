2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по апробации нормативного финансирования домов-интернатов реализуют в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №575 от 30 сентября 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект будет реализовываться в 2021 году. Объем бюджетных средств, предусматриваемых для этого, будет рассчитываться исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан в домах-интернатах в расчете на один койко-день, корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, показателей деятельности домов-интернатов, устанавливаемых облисполкомами и Минским горисполкомом. Также в расчет возьмут потребности в расходах на содержание имущества домов-интернатов (приобретение оборудования и других основных средств, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг).

В соответствии с постановлением, Минтруда и соцзащиты по согласованию с Минфином утвердит инструкцию по апробации нормативного финансирования домов-интернатов.-0-