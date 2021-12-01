Пилотный проект по проведению экскурсий для старшеклассников реализуют в Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021-2022 годах реализуют пилотный проект по организации и проведению экскурсий для учащихся 10-11-х классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 ноября 2021 года №681, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Вводятся дополнительные оплачиваемые часы организационно-воспитательной работы сверх установленных в учебном году из расчета 3 часа на одного учителя для организации и проведения одной экскурсии один раз в полугодие с оплатой в зависимости от ее длительности.

Оплата расходов по организации и проведению экскурсий будет выполняться за счет средств, предусмотренных в республиканском и соответствующих местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-