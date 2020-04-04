Пилоты "БелПСХАГИ" приступили к аэрофотосъемочным работам

4 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Пилоты "БелПСХАГИ" приступили к выполнению аэрофотосъемочных работ, запланированных на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Предприятием уже выполнена аэрофотосъемка нескольких районов Гродненской области (Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Слонимского), Бреста, а также части Копыльского района. "Общая площадь отснятых районов выполнена с разрешением 30 см и составляет 4490 кв. км (из запланированных 48 322 кв. км на 2020 год). Аэрофотосъемка Бреста с разрешением 15 см выполнена на территории в 171 кв.км (из запланированных 528 кв.км)", - отметили в пресс-службе.

На Георесурсе данных дистанционного зондирования Земли теперь можно увидеть ортофотоснимки Глубокского, Гомельского и Добрушского районов. На очереди еще Гродненский и несколько районов Витебской и Гомельской областей.

Как отметили в Госкомимуществе, "БелПСХАГИ" опубликовало на своей странице в Facebook снимок интересной территории. "Идеально круглый объект рельефа антропогенного (рукотворного) происхождения, который находится на территории туристического комплекса "Славянский мир" в Гомельском районе", - сказали в пресс-службе.-0-