Пиневич: акция "Наши дети" - это больше, чем просто поздравления

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" - это больше, чем просто поздравления, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пришли поздравить мам, прикоснуться к их радости", - сказал Дмитрий Пиневич.

Вместе с тем, по его словам, акция "Наши дети" является чем-то большим, чем просто поздравлениями. Для системы здравоохранения это также подведение итогов и определение направлений деятельности, позволяющих усовершенствовать службу охраны материнства и детства.

Дмитрий Пиневич отметил, что сотрудники Минздрава в эти дни выезжают в различные учреждения системы охраны материнства и детства. РНПЦ "Мать и дитя" среди них занимает особое место, это перинатальный центр четвертого уровня. В нынешнем году здесь стали мамами более 3,1 тыс. женщин.

РНПЦ занимается и планированием беременности, проводит процедуры ЭКО. Министр отметил, что эти технологии позволяют семьям стать счастливыми, потому что счастье для семьи - это дети. "Они даются богом, а мы этому лишь способствуем", - сказал он.

Директор центра Сергей Васильев добавил, что проведение акции подчеркивает, что дети, демографическая ситуация в стране являются приоритетом социальной политики государства.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января.

В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-