Пиневич: Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая в видеоформате на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), которая проходит 29-30 ноября в Женеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Мы все едины в том, что на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 с ее разрушительными последствиями для социально-экономического развития всех стран мира статус-кво более не является приемлемым", - сказала министр. Более того, отметил он, существует понимание того, что нерешенные или возникающие вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют процессы устойчивого развития.

Министр здравоохранения Беларуси уверен, что запуск межправительственного процесса по разработке рамочной конвенции (или иного документа ВОЗ) по теме готовности и реагирования на пандемии в области общественного здравоохранения является важным шагом в изменении статус-кво в интересах всех. "Республика Беларусь поддерживает решение этой спецсессии ВАЗ о начале переговорного процесса по разработке международного документа по пандемиям", - сказал он.

В то же время Дмитрий Пиневич напомнил о том, что нельзя забывать о рисках, связанных с процессом разработки нового международного документа по теме пандемий в области общественного здравоохранения. "Беларусь серьезно воспринимает и все эти риски. Надеемся, что межправительственный процесс будет реализован в соответствии с модальностями, определенными решением нынешней специальной сессии ВАЗ", - отметил он.

Со своей стороны Дмитрий Пиневич заверил участников специальной сессии, что Беларусь готова активно и конструктивно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям, в том числе и в качестве члена Исполнительного комитета ВОЗ.

Участники специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуждают вопрос о том, как человечеству лучше защититься от новых пандемий. Речь идет о разработке с этой целью соглашения, конвенции или иного документа, который позволит быстро и эффективно реагировать на угрозы со стороны опасных патогенов. На форум, который проходит в гибридном формате и продлится до 1 декабря, приглашены представители всех 194 государств, входящих во Всемирную организацию здравоохранения.-0-