Пиневич: Беларусь живет в условиях твиндемии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь из-за роста заболеваемости COVID-19 и гриппом живет в условиях твиндемии, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в какой-то степени находимся еще в твиндемии. - сказал Дмитрий Пиневич. - Сейчас достаточно активно циркулируют вирусы гриппа и коронавирус - штаммы дельта и омикрон".

Министр заметил: существует вероятность того, что количество госпитализированных будет увеличиваться по мере роста числа заболевших. Вместе с тем начало этой недели показало, что наряду с массовым ростом регистрируемых случаев ковид-инфекции пропорционального роста госпитализированных пациентов не произошло. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах, которые раньше вступили в эту волну, вызванную омикрон-штаммом.

Дмитрий Пиневич рассказал, что на недавней сессии Исполкома ВОЗ в Женеве (Швейцария), в которой участвовала и Беларусь, было заявлено о завершении острой фазы пандемии. Министр заметил, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире не только не вводятся те или иные ограничения, они снимаются, "потому что, наконец, возобладал смысл, а не истерическое поведение как отдельных от медицинского сообщества, так и лиц, принимающих государственные решения".

"Безусловно, омикрон является гораздо более легким штаммом, это определяет если не спокойствие, то по крайней мере настроенность на спокойную работу. Не надо никакой паники", - отметил Дмитрий Пиневич.

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупреждал о возможной твиндемии в Европе. В ECDC отмечали, что в прошлом году заболеваемость гриппом находилась на довольно низкой отметке. Это связано с ограничительными мерами - локдаунами, обязательным ношением масок и социальным дистанцированием, - которые были введены в ряде стран в связи с пандемией коронавируса. Однако в этом году из-за повсеместной вакцинации ограничительные меры были ослаблены. В результате грипп вернулся в Европу и начал распространяться очень быстрыми темпами.-0-