Пиневич: количество заболевших COVID-19 снижается во всех регионах Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей с подтвержденным COVID-19 идет на спад во всех областях Беларуси. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич отметил, на сегодняшний день количество заболевших снижается во всех регионах страны. Этому способствует в том числе вакцинация граждан. "Мы немного позже вступили в новую волну COVID-19. Тем не менее можно констатировать, что в настоящее время заболеваемость пошла на спад. Количество заболевших снижается во всех регионах нашей страны, и Минск не является исключением. В столице заболеваемость снизилась на 24,4%. Среди индикаторов ее снижения можно отметить тот факт, что у детей реже диагностируют COVID-19. Это является одним из признаков окончания очередной волны коронавируса. Снижению количества заболевших поспособствовала в том числе вакцинация населения. Вместе с тем уменьшается нагрузка на нашу систему здравоохранения. Важно отметить, что в условиях пандемии ее совершенствование ведется усиленными темпами", - сказал он.

Министр также рассказал о закрытых участках для голосования на референдуме на территории учреждений здравоохранения. Они организованы для граждан, которые проходят лечение. "В медицинских учреждениях работают закрытые участки для голосования. Они организованы для того, чтобы заболевшие граждане смогли воспользоваться своим конституционным правом. Исходя из опыта 2020 года, к закрытым участкам прикреплены пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении и изъявляют желание принять участие в голосовании. Оно будет проводиться на этих участках под контролем специальных избирательных комиссий. Можно сказать, что почти все наши учреждения здравоохранения будут работать в формате закрытых участков. Их отличительная особенность на референдуме по внесению и изменений и дополнений в Конституцию заключается в том, что они будут работать до окончания голосования. Ранее они могли закончить работу раньше установленного для открытых участков срока", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

По словам министра здравоохранения, участки соответствуют эпидемиологическим нормам. "Участки соответствуют всем санитарным требованиям. Голосование на них с эпидемиологической точки зрения безопасно. Тем не менее важно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты. Кроме того, мы не рассматриваем досрочное голосование как элемент уменьшения риска, но все-таки важно понимать, что в день проведения референдума на участках будет гораздо больше избирателей", - заявил Дмитрий Пиневич.-0-