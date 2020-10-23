Пиневич: квалификация персонала скорой позволяет оперативно оказывать помощь даже сложным пациентам

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификация персонала скорой позволяет оперативно оказывать помощь даже сложным пациентам, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич во время торжественного мероприятия, посвященного 110-летию службы скорой помощи Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специалист скорой помощи стал выше по квалификации, чем был раньше. Он имеет целый ряд сервисов. Можно снять кардиограмму, отправить ее в экспертный центр и получить в онлайн-режиме заключение. Можно связаться со стационаром и при транспортировке пациента в критическом состоянии сразу получить доступ к специализированной помощи на входе в учреждение здравоохранения. То есть достаточно много таких элементов работы, о которых раньше можно было только мечтать. Ну и, конечно же, наши автомобили и квалификация персонала позволяют доставлять пациентов на дальние расстояния", - сказал Дмитрий Пиневич.

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