Пиневич: мы уже видим если не всплеск, то по крайней мере рост числа вакцинированных от COVID-19

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество вакцинированных от COVID-19 в Беларуси увеличивается хорошими темпами. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже видим если не всплеск, то по крайней мере рост количества вакцинированных. Мы смотрим в большей степени по тем, кто прошел вакцинацию первым компонентом, фактически 2,5 миллиона уже вакцинированы. И цифры тех, кто проходит полный цикл вакцинации, увеличиваются хорошими темпами. Единственное, конечно, я высказываю сожаление, что, как всегда, у нас это несколько позже, чем надо было. Но лучше поздно, чем никогда", - отметил Дмитрий Пиневич.

Министр рассказал, что вместе с директором Европейского регионального бюро ВОЗ посетил детскую инфекционную больницу. Сейчас в период пандемии врачи этого учреждения оказывают медицинскую помощь не только детям, но и взрослым. По словам Дмитрия Пиневича, в реанимационном отделении не было ни одного вакцинированного.

В то же время во всех регионах Беларуси фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому Минздрав еще раз призвал соблюдать меры социального дистанцирования, использовать средства индивидуальной защиты и вакцинироваться.-0-

Пиневич не исключает ввоз новых вакцин от COVID-19 в Беларусь