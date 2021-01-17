Пиневич: на сегодня сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодня сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы с удовлетворением констатируем, что и до наступления праздников, и сейчас, сохраняется тенденция по достаточно значимому снижению случаев фиксации заболеваемости пневмониями. Эта тенденция довольно устойчивая. Однако с начала или с середины февраля мы можем увидеть их небольшой рост, потому что в это время наблюдается традиционное увеличение сезонных заболеваний, связанных с гриппом и другими заболеваниями этой группы, - сказал Дмитрий Пиневич. - В свою очередь, этот рост может быть сглажен, так как более 40% населения было своевременно привито против гриппа. Причем, никого не нужно было упрашивать, излишне информировать - все шли прививаться самостоятельно. Те, кто не имел противопоказаний к вакцинации и подходил под наши критерии, все были провакцинированы".

Говоря о вакцинации против коронавируса, министр отметил, что подписан контракт на 170 тыс. вакцин "Спутник V". "Это первая партия вакцин, которая к нам поступила. Она соответствующим образом разбита на несколько мелких партий. До Нового года поступило 20 тыс. вакцин, была пройдена проверка качества их безопасности. Сейчас мы продолжаем прививать медицинских работников. На сегодня мы в ожидании того, что в ближайшее время поступит следующая партия, - вакцинировать начнут и педагогов. В первом квартале этого года мы должны выпустить уже под белорусским брендом вакцину "Спутник V" совместно с нашими российскими коллегами на мощностях отечественного фармпредприятия "Белмедпрепараты", - пояснил он.

Что касается того, когда любой желающий сможет получить вакцину, Дмитрий Пиневич отметил: "Я думаю, это будет возможно, примерно, с апреля, когда мы закончим вакцинировать уязвимые и контролируемые группы населения (медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, работники СМИ), - тогда начнем работать и по другим группам".-0-