Пиневич назвал практикоориентированность визитной карточкой белорусского медобразования

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практикоориентированность является визитной карточкой белорусского медицинского образования, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практикоориентированность при додипломной подготовке является визитной карточкой нашего белорусского образования в сфере здравоохранения, - сказал Дмитрий Пиневич. - По наличию кафедр, в том числе практических, симуляционных центров и клинических баз БГМУ равных в республике нет. Я думаю, мало таких и на постсоветском пространстве".

Дмитрий Пиневич во время собрания в БГМУ

По словам министра, белорусской системе также присуще непрерывное постдипломное образование в течение всей профессиональной деятельности, что позволяет специалистам поддерживать компетентность и соответствовать новейшим требованиям.

Говоря о качестве образования в БГМУ, Дмитрий Пиневич заметил, что рейтинг вуза остается одним из самых высоких. Его престижность и востребованность подтверждают высокие проходные баллы - как на бюджетную, так и платную и целевую формы подготовки.

На этой неделе в БГМУ проходит ряд торжественных мероприятий, посвященных его 100-летию.-0-

Петришенко: БГМУ котируется во всем мире

Фото Андрея Покумейко