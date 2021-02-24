Пиневич: нужно нивелировать различия между регионами по обеспечению медпомощью

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:30 Оршанец во время ремонта украл почти $7 тыс. у пенсионерки Происшествия
15:28 Лекарственный рынок стабилен, обеспечено бесперебойное снабжение больниц и аптек - Пиневич Общество
15:26 ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата В мире
15:22 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен Спорт
15:22 Макей: раскручивается спираль новой гонки вооружений Политика
15:20 Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 февраля прямые телефонные линии Регионы
15:16 В Минске внесены изменения в работу пассажирского транспорта Регионы
15:14 Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021 в помещении Спорт
14:56 Пиневич поставил задачи перед РНПЦ Общество
14:48 Работника борисовского предприятия подозревают в хищении более 300 л дизтоплива Происшествия
14:41 В Украине началась вакцинация от COVID-19 В мире
14:39 Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей Общество
14:35 Процедура ликвидации Толочинского райпо продлена до августа Экономика
14:26 Студенческий аналитический клуб откроется в БГУ Общество
14:24 Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА Общество
14:23 Патриотическое воспитание и роль новых медиа в сохранении истории обсудили на форуме в Минске Регионы
14:16 Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов Общество
14:11 Госпромнадзор МЧС проверил исправность траволаторов новой ветки минского метро Регионы
14:00 "Белоруснефть" планирует выйти на рынок премиум-сервиса по технологии Plug&Perf до 2025 года Регионы
13:53 Около 18 тыс. цветов готовит "Могилевзеленстрой" к 8 Марта Регионы
13:49 В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6 В мире
13:46 Пиневич: нужно нивелировать различия между регионами по обеспечению медпомощью Общество
13:21 Чешские авиалинии планируют уволить всех сотрудников В мире
13:18 Белорусский рубль на торгах 24 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:17 Работа в условиях пандемии позволила оценить мобильность системы здравоохранения - Пиневич Общество
13:17 В Чехии на фоне эпидемии COVID-19 переполнены больницы В мире
13:14 Проект "100 идей для Беларуси" способствует развитию молодежного потенциала и государства - мнение Общество
13:14 "Красивый забег" организуют для женщин 8 марта в Жодино Регионы
13:06 Минпром планирует нарастить в 2021 году экспорт более чем на 10% Экономика
13:05 Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн Экономика
Все новости
Все новости
Общество
24 февраля 2021, 13:46

Пиневич: нужно нивелировать различия между регионами по обеспечению медпомощью

Дмитрий Пиневич. Фото из архива
Дмитрий Пиневич. Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уменьшить существующие различия между регионами по обеспечению медицинской помощью - стратегическая цель системы здравоохранения на ближайшее время, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что это нужно делать целенаправленно, в том числе через развитие здравоохранения областных центров, оснащая 12 городов ускоренного развития и опорные больницы.

Постепенно выравнивается ситуация по оснащению учреждений, рассказал Дмитрий Пиневич. В области за последнее время поставлены 12 МРТ, 21 КТ и 11 ангиографов. Благодаря принятым мерам обследование методами нейровизуализации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в регионах в целом выросло в 2020 году по сравнению с 2016-м на 11,2% и составило 89,3% (в 2016 году - 78,1%).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
медицина Министерство здравоохранения Пиневич
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Лекарственный рынок стабилен, обеспечено бесперебойное снабжение больниц и аптек - Пиневич
Дмитрий Пиневич. Фото из архива Пиневич поставил задачи перед РНПЦ
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей
Фото из архива Студенческий аналитический клуб откроется в БГУ
Фото из архива Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА
Фото из архива Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World
Топ-новости
Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи
Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей
Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 февраля прямые телефонные линии
Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов
Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране - Петришенко
Патриотическое воспитание и роль новых медиа в сохранении истории обсудили на форуме в Минске
Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА
Большой проект поддержки тяжелобольных детей и их семей запущен в Беларуси
Маркевич проведет прямую телефонную линию 27 февраля
Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина
Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков
В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства
Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 25 февраля
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.