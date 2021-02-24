Пиневич: нужно нивелировать различия между регионами по обеспечению медпомощью

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уменьшить существующие различия между регионами по обеспечению медицинской помощью - стратегическая цель системы здравоохранения на ближайшее время, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что это нужно делать целенаправленно, в том числе через развитие здравоохранения областных центров, оснащая 12 городов ускоренного развития и опорные больницы.

Постепенно выравнивается ситуация по оснащению учреждений, рассказал Дмитрий Пиневич. В области за последнее время поставлены 12 МРТ, 21 КТ и 11 ангиографов. Благодаря принятым мерам обследование методами нейровизуализации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в регионах в целом выросло в 2020 году по сравнению с 2016-м на 11,2% и составило 89,3% (в 2016 году - 78,1%).-0-