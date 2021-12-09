Пиневич о повышении зарплат медикам: должна быть дифференцированная оплата труда

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич считает, что к повышению зарплат медикам нужно подходить дифференцированно. Об этом он заявил на пленуме Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич отметил, что уровень оплаты труда, который достигнут с учетом указа №131, нужно всеми силами сохранить. "Задача такая правительству дана, и правительство прорабатывает этот вопрос. Мы свои предложения внесли", - сказал он.

По словам министра, дополнительно определенная сумма финансовых ресурсов на эти цели выделена Минфином. "Фактически это миллиард. Стоит задача найти еще ресурсы", - отметил он.

Говоря о порядке выплаты по указу №131, он должен быть изменен, "и об этом говорят все", обратил внимание Дмитрий Пиневич. По его словам, "те деньги, которые будут не потрачены по 131-му указу, должны остаться в нашей системе и выплачены нашему персоналу". По вопросу, каким образом это сделать, уже идут дискуссии. "Нам надо провести достаточно интенсивно дискуссии, круглые столы для выработки консолидированного решения", - добавил министр.

По его мнению, эти средства не следует делить поровну. "Не хотел бы, чтобы оставшиеся по 131-му указу деньги и те, которые будут даны нам на повышение зарплаты, были розданы всем сестрам по серьгам. Я полагаю, что должна быть некая дифференцированная оплата труда", - считает он.

Дмитрий Пиневич напомнил о планах с 2024-2025 года перейти на финансирование системы здравоохранения по клинико-затратным группам, а это совершенно иная система оплаты труда. "Это принципиальный вопрос и нужно поставить себе задачу в следующем году его как минимум проработать", - сказал министр.

На пленуме обсуждали выполнение программы основных направлений деятельности БПРЗ на 2020-2025 годы по реализации решений III и IV пленумов Совета ФПБ. Заседание проходило под председательством лидера Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслава Шило. К участию в работе III пленума РК БПРЗ были приглашены министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев.

Участвовали также представители парламентского корпуса страны, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Мингорисполкома.-0-