Пиневич о РКМЦ: в плане персонификации лечения вы идете на ступеньку впереди

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич считает, что Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента несколько опережает в целом систему здравоохранения в плане персонификации лечения. Об этом он заявил на торжественном мероприятии по случаю 90-летия центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваши пациенты наиболее сложные. Здесь проявляется вся персонификация лечения, то, что мы хотим получить в целом от системы здравоохранения. И здесь вы идете на ступеньку впереди. Вот почему центр получил сертификат постдипломного образовательного центра", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, за 90-летнюю историю центр может гордиться многими достижениями. "От лучших практик, которые были в амбулаторном звене, диспансерном наблюдении, профилактике, до высокотехнологичного центра", - уточнил он, добавив, что все это стало возможным благодаря самоотверженному труду коллектива.

"Последние годы благодаря предприимчивости, активности и инициативе белорусское здравоохранение демонстрирует значительные успехи в диагностике и лечении пациентов. И здесь немалая заслуга специалистов центра. Современная медицина требует новых подходов. Наша система здравоохранения должна ориентироваться на инновационное развитие, а значит, должна отвечать последним достижениям. И работа специалистов вашего центра - активная интеграция уникальных научных исследований в практику - может служить визитной карточкой такого успеха", - отметил министр.

От всего профессионального медицинского сообщества, всей системы здравоохранения Дмитрий Пиневич высказал коллективу центра - ученым, практикующим врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, специалистам смежных профессий - теплые слова поздравления с юбилейной датой, пожелал успехов и здоровья.

История центра началась с небольшого одноэтажного здания, а сейчас больница превратилась в современнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения. Центр стал одним из ведущих научных учреждений страны, воспитал не одно поколение высококвалифицированных специалистов и внес неоценимый вклад в развитие медицинской науки и практики государства. Сегодня Республиканский клинический медицинский центр - это не только практическая медицина, но и ведущее научно-исследовательское учреждение республики. Здесь выполняется широкий спектр работ фундаментального и прикладного характера в области абдоминальной хирургии, кардиохирургии, лазерных интервенций и т.д.-0-