Пиневич объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с журналистами, пояснил, почему минские поликлиники прекратили оказывать плановую медицинскую помощь, передает корреспондент БЕЛТА.

Как и в первую волну коронавируса, поликлиническая сеть перешла в иной режим работы. В частности, пациентам с хроническими заболеваниями помощь оказывается на дому. "Мы должны делать все, чтобы не концентрировать пациентов в одном месте без особой необходимости", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр сегодня принял участие в VI Конгрессе Ассоциации нефрологов новых независимых государств. Мероприятие посвящено 50-летию трансплантации почки в Беларуси.

Во время конгресса

Отвечая на вопрос о заболеваемости COVID-19 в Беларуси, он отметил, что, несмотря на достаточно сложную ситуацию, участникам удалось собраться очно, а это свидетельствует о том, что она под контролем. "Если специалисты, которые в полной мере представляют опасность сегодняшней ситуации и все риски, собрались вместе в одном зале, значит, наша работа, противоэпидемические мероприятия достаточно эффективны", - сказал министр.

Как сообщалось, по решению комитета по здравоохранению Мингорисполкома с 4 декабря минские поликлиники прекратили оказание плановой медицинской помощи. Экстренную травматолого-хирургическую помощь пациентам в городских поликлиниках продолжат оказывать.

В конгрессе, в том числе онлайн, принимают участие ведущие специалисты в области нефрологии из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины, Грузии, Казахстана и др.-0-

Фото Павла Орловского

Дмитрий Пиневич

На открытии конгресса выступил Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь

Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич