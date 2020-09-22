Пиневич: образование в здравоохранении должно быть инновационным и практико-ориентированным

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Образование в сфере здравоохранения должно быть прежде всего инновационным и практико-ориентированным. Такое мнение высказал сегодня журналистам во время представления нового ректора Гродненского государственного медицинского университета исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич представил коллективу нового ректора университета - Елену Кроткову. Он обозначил основные задачи, стоящие перед высшими учебными заведениями медицинского профиля. "Обучение медицинских кадров, их додипломная и постдипломная подготовка - основная часть совершенствования системы здравоохранения. Важно все: кого мы набираем на студенческую скамью, кого выпускаем из вуза, какими станут кадры через 5, 10 или 15 лет своей карьеры", - отметил Дмитрий Пиневич. Он подчеркнул, что врач - это специалист, который должен учиться на протяжении всей жизни.

Образование в здравоохранении должно быть инновационным. Ведь в течение даже одного обучающего цикла с первого по шестой курс в системе здравоохранения меняется 30-40% информационных пластов.

"Еще одно важнейшее направление - практикоориентированность. В этом плане гродненский медуниверситет выделяется своей многопрофильностью, здесь есть и медико-психологический факультет, и факультет подготовки медсестер с высшим образованием. Но здесь есть еще одно уникальное направление, ведь именно в Гродно появилась первая университетская клиника", - рассказал Дмитрий Пиневич. Он подчеркнул, что проект очень важен, поскольку по гродненским лекалам будут реализовываться и другие подобные решения в стране. Востребован будет и большой практический опыт Елены Кротковой, выпускницы вуза, прошедшей путь от врача до руководителя главного управления здравоохранения облисполкома.

Кроме того, сегодня за многолетнюю и плодотворную работу поблагодарили Виктора Снежицкого, на протяжении 10 лет возглавлявшего Гродненский государственный медуниверситет. Вуз неоднократно признавался лучшим по различным направлениям деятельности, зачастую становился пилотной площадкой для внедрения тех или иных инноваций. Виктор Снежицкий продолжит работу в ученом совете Минздрава, а также научную и преподавательскую деятельность.-0-