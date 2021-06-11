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11 июня 2021, 18:35

Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Дмитрий Пиневич отметил, что необходимая нормативная база по здравоохранению разработана и активно используется, также реализуются международные договоры на межправительственном и на межведомственном уровне (с Минздравом и Роспотребнадзором). Министр рассказал о подготовке к проведению совместной коллегии. Предполагаемая тема - "Медицина и качество".

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 налажено тесное взаимодействие с Роспотребнадзором, позволяющее проводить согласованную политику в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Стороны рассмотрели и перспективы развития общего фармацевтического рынка.

В ходе встречи был обсужден весь комплекс двусторонних отношений с Россией с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие и поиск новых форм сотрудничества.-0-

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