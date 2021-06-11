Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Дмитрий Пиневич отметил, что необходимая нормативная база по здравоохранению разработана и активно используется, также реализуются международные договоры на межправительственном и на межведомственном уровне (с Минздравом и Роспотребнадзором). Министр рассказал о подготовке к проведению совместной коллегии. Предполагаемая тема - "Медицина и качество".

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 налажено тесное взаимодействие с Роспотребнадзором, позволяющее проводить согласованную политику в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Стороны рассмотрели и перспективы развития общего фармацевтического рынка.

В ходе встречи был обсужден весь комплекс двусторонних отношений с Россией с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие и поиск новых форм сотрудничества.-0-