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25 сентября 2021, 17:50

Пиневич: остановить рост заболеваемости коронавирусом поможет только вакцинация

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановить рост заболеваемости коронавирусом поможет только вакцинация. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения 5-й больницы Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Холодное время года однозначно способствует распространению инфекции. В последние месяцы многие белорусы стали забывать о необходимости носить защитные маски и избегать скоплений людей. Как итог - за несколько недель количество больных увеличилось. Очень хочется, чтобы люди понимали, что остановить рост заболеваемости в данной ситуации нам поможет только вакцинация", - резюмировал министр.

Работа медицинских специалистов в красной зоне, наличие кислородных точек и возможности для их увеличения, обустройство шлюзов на вход и выход из красной зоны, наличие лекарственных средств и средств индивидуальной защиты - все эти вопросы обсуждали Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок и главный врач больницы Михаил Назарчук.

Глава Минздрава поставил задачу увеличить число кислородных точек. "Особое внимание - кислородным точкам. Здесь, в красной зоне, они важны все - как стационарные, так и мобильные", - отметил Дмитрий Пиневич. В разговорах с пациентами министра также интересовало, привиты ли пациенты или нет. Пациенты, которые находятся в реанимационных отделениях 5-й больницы, не привиты против COVID-19, а в обычном ковидном отделении только одна пациентка рассказала министру, что привилась.

В Беларуси специалисты по инфекционным болезням медуниверситетов и БелМАПО продолжают выезжать в регионы и столичные клиники для оказания врачам на местах практической и методологической помощи.-0-

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Теги
больница вакцинация вирус Министерство здравоохранения Пиневич
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