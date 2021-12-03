Пиневич: от гриппа привито уже более 20% населения

Фото из архива
Новости темы " Грипп и ОРВИ в Беларуси"
3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси привито против гриппа уже более 20% населения, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи со студентами Гомельского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году мы идем достаточно неплохо. Уже более 20% населения по стране в целом привито против гриппа", - сказал министр.
/Будет дополнено/.-0-
Ректор Гомельского Медицинского Университета Игорь Стома и Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич
Фото Сергея Холодилина