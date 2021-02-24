Пиневич отметил положительную тенденцию в обеспечении медиков жильем

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обеспечении медиков жильем отмечается положительная тенденция, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из главных причин нестабильности кадровой ситуации в отрасли он назвал жилищную. "Вопросы решаются уже по-иному, и эту тенденцию надо закрепить", - отметил Дмитрий Пиневич.

За 2020 год отраслью получено более 1 тыс. квартир и 2,2 тыс. мест в общежитиях. "Конечно, этого недостаточно", - заметил он.

Также министр остановился на вопросе заработной платы. Минздравом совместно с Минтруда и Минфином проводится работа по сохранению уровня зарплаты, достигнутого благодаря надбавкам за работу в условиях инфекции COVID-19 (по указу №131), и достижению к 2025 году соотношения заработной платы со среднереспубликанским уровнем: врачей - 150%, средних медицинских работников - 90%.-0-