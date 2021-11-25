25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил высокий уровень взаимодействия БОКК с Международным обществом Красного Креста. Об этом шла речь на встрече в Министерстве здравоохранения, в которой также приняли участие генеральный секретарь БОКК Дмитрий Шевцов и президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Хочу констатировать высокий уровень взаимодействия БОКК с Международным обществом Красного Креста. Я почти 15 лет был вовлечен в работу нашего национального общества и имею право давать оценку не только как чиновник, но и как человек, который знает активную работу организации", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр поблагодарил Франческо Рокка за его приезд в Беларусь, который позволит оценить складывающуюся ситуацию на границе.

По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики. Его представители работают в самом центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Основную часть работы по обеспечению для беженцев нормальных условий жизни взял на себя Гродненский облисполком, которому помогают представители различных органов госуправления. Гуманитарную помощь беженцам организовывает БОКК во главе с Дмитрием Шевцовым.

"Это было однозначное решение, и это одна из степеней оценки нашей работы. Именно БОКК маршрутизирует всю приходящую гуманитарную помощь по направлениям", - добавил министр.

По последним данным, со всей страны поступило уже более 100 т гуманитарного груза. Беженцам передано более 90 т. В оказании помощи задействованы не только волонтеры Красного Креста. От профсоюзов, БРСМ, Белорусского союза женщин ежедневно работают более 30 волонтеров.-0-