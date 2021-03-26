Пиневич: первая вакцина, которая сойдет с белорусского конвейера, - за мной

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи с главой государства заявил, что намерен привиться первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я, может быть, привился бы уже и сейчас, у меня антитела есть. Но я пообещал, что первая вакцина, которая сойдет с "Белмедпрепаратов" и пройдет контроль качества - может быть, даже та, которая сейчас со мной (Дмитрий Пиневич принес на встречу с главой государства экземпляры российского "Спутника V". - Прим. БЕЛТА), она за мной", - заявил министр.-0-